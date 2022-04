Polícia pede informações sobre o traficante 'Danike'

O Portal dos Procurados divulga nesta quinta-feira (28), um cartaz para ajudar ao 39º BPM – Belford Roxo – a fim de obter informações que levem à prisão do criminoso Felipe Mendonça dos Santos, vulgo “Danike”, de 36 anos. Ele é considerado um foragido da Justiça.

Pertencentes a facção criminosa Comando Vermelho – CV – o bandido estaria chefiando o tráfico de drogas na Comunidade do Shangri-Lá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Recentemente, comerciantes tiveram que fechar as portas após ameaças dos traficantes da área, a mando do traficante “Danike”, devido à morte de um criminoso local, depois de um confronto em patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo informações recebidas, naquela região está existindo uma disputa entre milicianos e traficantes do CV, que entraram na comunidade com o apoio do da comunidade do Sapo na Nova Aurora, pela liderança dos pontos de drogas.

O criminoso “Danike” foi denunciado pelo Ministério Público em 2012, pelo fato de que em novembro de 2011, ele efetuou disparo de arma de fogo com uma vítima. O crime foi cometido de forma a impedir a defesa da vítima, já que o traficante efetuou os disparos a curta distancia e com uma arma de grosso calibre.

Preso em setembro de 2012, ele recebeu em 2018 o beneficio de passagem do regime fechado para o semiaberto, com direito a Visita Periódica ao Lar – VPL – trabalho extramuros. Em outubro de 2019, o bandido saiu do Instituto Penal Vicente Piragibe e não nunca mais retornou a sua unidade prisional, e encontra-se na condição de Evadido do Sistema Penitenciário.

Contra ele consta um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais – VEP - Mandado de Prisão Nº: 0284994-47.2015.8.19.0001.0001, pelo crime de Evasão.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.