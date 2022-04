Ação do BOPE com a PRF resulta em apreensão de pinos de cocaína

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram durante a madrugada desta quarta-feira (27) a apreensão de drogas em grande escala, junto das drogas, armas também foram apreendidas. A ação conjunta foi feita no condomínio Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, Maricá. Visando que as quadrilhas de traficantes locais parassem de atuar pela região.

Durante a ação, armas, drogas e alguns materiais foram levados pelos policiais, como uma calça camuflada, três coletes balísticos, pistola TPR9 Bersa 9mm, uma espingarda calibre 12, três carregadores para 9mm, 35 munições 9mm, 04 Munições CAL .38, um revólver Taurus e um rádio comunicador. Fora a apreensão das drogas, sendo estas 25 unidades de cheirinho da loló, 4435 papelotes de crack, 6566 papelotes de cocaína e 2048 trouxinhas de maconha.

O principal objetivo desta operação era conseguir desencaixar os traficantes daquele local. O material que foi apreendido será mandando para a Central de Flagrantes, da 76ª DP, de Niterói e para lá também foi enviado o preso que carregava os materiais. Já todas as drogas foram enviadas para Polícia Judiciária de Niterói.