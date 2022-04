São Gonçalo Presente recupera veículos roubados e furtados

Um homem foi preso por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente acusado de receptação, por conduzir um carro roubado, na última terça-feira (26), na Rua Ari Barroso, no bairro do Rocha, em São Gonçalo. Segundo informações, o acusado estava conduzindo um carro do modelo Citroën C3 Picasso, na cor branca. Ele teria tentado fugir dos policiais ao perceber a aproximação da guarnição.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados pelo rádio que um homem havia roubado o veículo. Os policiais, então, conseguiram, após buscas, localizar o carro. Ao tentar uma abordagem, o motorista do veículo conseguiu fugir com o veículo. Ele foi encontrado posteriormente e abordado. Dessa vez, no entanto, o motorista do carro tentou fugir abandonando o veículo, e começou a pular muros de residências tentando escapar dos policiais, que o detiveram após pedir apoio. O acusado foi encontrado dentro de uma casa na Rua Américo Salvatore.

O acusado foi detido e preso. Ele foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por receptação. O carro que ele dirigia também foi apreendido e foi constatado que este era produto de roubo.

Outros casos

Ainda na última terça-feira (26) mais dois carros, um considerado produto de furto e outro de roubo, foram recuperados pelos agentes da Operação São Gonçalo Presente. Nesses casos, nenhum acusado foi preso.

O primeiro veículo recuperado foi um Renault Sandero, na cor prata, que estava abandonado com as portas abertas na Rua Expedicionário José Fernandes, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Os policiais souberam do carro por testemunhas e foram até o local verificar a informação. Foi constatado que não haviam suspeitos do furto no local e que o carro estava com diversos pertences revirados dentro dele. O veículo foi apreendido e levado para a 73ª DP (Neves), onde os agentes entraram em contato com a dona e confirmaram que o carro dela havia sido furtado. O veículo foi devolvido para a vítima em seguida.

Veículo recuperado | Foto: Divulgação

Já o segundo carro, um Volkswagen Voyage, na cor prata, também foi encontrado abandonado por populares, que também comunicaram aos policiais. Após localizarem o carro, os agentes constataram que este constava como roubado no sistema da polícia. O veículo foi recuperado e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi recuperado. Nenhum suspeito do roubo foi localizado até o momento.