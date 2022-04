STJ nega pedido de habeas corpus para Flordelis

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou nesta terça-feira (26), um pedido de Habeas Corpus da defesa da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza. Com isso, Flordelis segue em prisão preventiva determinada em agosto de 2021 pela Justiça do Rio. A pastora é acusada de ser a mandando do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 2019.

O ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator do caso no STJ, já havia negado, em outubro do ano passado, um pedido de liminar para soltura de Flordelis. Na ocasião, ele entendeu que não houve manifesta ilegalidade no pedido de prisão.

Nesta terça, o relator votou novamente contra a soltura de Flordelis e teve seu voto seguido por todos os outros quatro integrantes do colegiado.