Foragido de Goiás é preso em Maricá, com ajuda do Disque-Denúncia

Policiais Militares da 8º Delegacia de Polícia Judiciaria Militar (8ª DPJM) com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 10:30h, o criminoso foragido da Justiça do Estado de Goiás, Thiago Antônio Meliano de Medeiros Souto, de 36 anos.

Após receberem a informação de sua localização, os policiais seguiram até a Rodovia Amaral Peixoto, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Durante a abordagem dos policiais, compareceu B.A.S, que após buscas foi encontrado com ele um carregador de pistola e vários celulares em sua posse, que também foi conduzido para a 76ª DP (Niterói).

Contra Thiago Antônio, havia um Mandado de Prisão, expedido pela 8ª Vara Criminal Dos Crimes Punidos com Reclusão do Tribunal de Justiça de Goiás, Nº do Mandado de Prisão: 0119525-46.2019.8.09.0175.01.0001-21, pelo crime de Crime de Patrimônio/Apropriação Indébita, crime previsto no Artigo 168 do Código Penal, com pedido de Prisão Preventiva, praticado em agosto de 2019.

Material apreendido durante ação dos policiais da 8º DPJM:

Na ação, foram apreendidos R$ 2.020,00 reais em espécie, fruto de uma transação de uma arma de fogo, oito aparelhos de telefonia celular, e um carregador de arma de fogo – Calibre 380.

O foragido da Justiça de Goiás, Thiago Antônio e o material aprendido, foram encaminhados para apreciação da Autoridade Policial da 76ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão, e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.