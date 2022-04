Tentativa de assalto deixa sete feridos no Centro do Rio

Uma tentativa de assalto terminou com sete pessoas baleadas na tarde desta segunda-feira (25), na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio.

Dois homens em uma moto abordaram um sargento da Marinha, que reagiu. O militar, um dos ladrões e cinco pessoas ficaram baleadas no confronto. Todos os feridos foram levados para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso está sendo investigado pela 4ªDP (Centro).