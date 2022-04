'Gordão de Alagoas' é preso no Complexo do Alemão

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise – SIA – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora – CPP – através de Dados de Inteligência, e com a colaboração do WhatsApp dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099), prenderam na tarde deste domingo (24), o criminoso foragido do Estado de Alagoas, Valter dos Santos Silva, vulgo “Gordão”, de 27 anos.

Ele é acusado de pertencer ao crime organizado no Estado de Alagoas, onde é integrante da facção Comando Vermelho – CV - da parte baixa do Município de Maceió. Gordão também é acusado de diversos crimes naquele estado, sendo uma em janeiro de 2022, do crime de Tentativa de Latrocínio (Artigo. 157, § 3º, última figura, c.c. o Art. 14), contra um Sargento Aposentado da Policia Militar, de 65 anos, no bairro do Prado, em Maceió, onde após invadir a casa do policial, com seus comparsas e efetuar roubo de dois telefones celular, e ainda atiraram contra o policial.

Ele é dos suspeitos de assassinar o filho de uma Sargento/PM/de Alagoas, e após cometer esses crimes, veio se refugiar no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, onde além de receber refúgio passou a integrar o tráfico local.

O criminoso estava sendo monitorado pela SIA/ CPP e pela 2° seção do EMG do Estado de Alagoas e contou com apoio de policiais militares da UPP do Morro do São João e Fazendinha, que através de trabalho de inteligência, montaram uma operação de inteligência neste domingo, conseguindo capturar o bandido, quando seguia para um forró dentro da Comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Contra o ele havia Mandado de prisão pelo crime de crime de Tentativa de Latrocínio, expedido pela 12ª Vara Criminal de Alagoas, número - 0701131-66.2022.8.2.0001.01.0002-18.

A ocorrência foi conduzida a 19ªDP – Tijuca - onde foi cumprido o mandado de prisão e onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso seguirá para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SAI/CPP contabiliza 32 criminosos monitorados e presos e 2 armas aprendida no ano de 2022*

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e guarda de material para Tráfico de Drogas, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.