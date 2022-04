Suspeito de matar argentina a facadas, ex-marido deixou Búzios após o crime

O ex-marido da empresária argentina Evangelina Mariel Trotta, 48, principal suspeito de matá-la com 18 facadas na casa dela, na Rua Jacob José Luiz, na Praia de João Fernandes, em Búzios, na Região dos Lagos, deixou a cidade logo depois do crime, segundo investigações da 127ªDP (Armação de Búzios). O casal tem três filhos, entre 13 e 18 anos.

Os dois estavam separados há quase um ano e meio e nesse tempo, a empresária já havia registrado queixas contra o ex-marido por ameaças e lesões corporais.

De acordo com o delegado Sergio Elias Santana Júnior, titular da 127ªDP, a principal linha de investigação é o homicídio tenha sido cometido por conta de uma inconformidade vinda do ex-marido com o término do relacionamento.

Sete testemunhas já foram ouvidas na distrital e também existem as imagens de uma câmera de segurança da região, que estão sendo analisadas em busca de provas para esclarecer o que ocorreu.

De acordo com as investigações não há sinais de arrombamento na casa de Evangelina. Porém, vizinhos informaram que viram o ex-marido deixando a residência em uma HB20 branca, logo após o crime.