Polícia investiga crime passional ou vingança contra Aline Borel

O que motivou o assassinato da influencer Aline Borel ainda não é uma certeza para a Polícia Civil. O órgão, no entanto, vem trabalhando com as hipótese de crime passional ou vingança.

O corpo da jovem Aline, foi encontrado com duas perfurações de tiros no rosto, na Praia do Dentinho, em Araruama, na Região dos Lagos, na última quarta-feira (21). As investigações estão por conta da delegacia da cidade, a 118ªDP. Já circula um cartaz, divulgado pela Polícia Civil, requisitando mais informações que possam ajudar a identificar algum suspeito de ter cometido o crime.

Aline Borel ficou conhecida em 2015 após postar vídeos cantando algumas músicas autorais e 'covers'. As canções com mais engajamento eram alguns funks gospels, como ‘É cansativo a vida do crente’ e ‘Eu vou Fumar uma Maconha’, que faziam críticas à violência dentro das comunidades.

Em 2019, ela se afastou das redes sociais por conta de um tratamento psiquiátrico. A nota publicada por sua assessoria, explicava que ela era depressiva há alguns anos e devido a uma recaída, ficaria afastada por tempo indeterminado.