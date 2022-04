Corpo da cantora e blogueira Aline Borel é sepultado em Araruama

O sepultamento do corpo de Aline Borel ocorreu na tarde da última sexta-feira (22), às 15h, sem a realização de velório. Ela ficou famosa após postar uns vídeos na internet cantando músicas autorais e de outros artistas famosos, que viralizaram, tornando a reconhecida e com sua imagem se tornado meme nas redes sociais.

Aline foi encontrada morta na praia do Dentinho, no distrito de Praia Seca, em Araruama, com marcas de tiros no corpo. Segundo a Polícia Militar, a perícia inicial conseguiu identificar ‘duas perfurações causadas por arma de fogo’ no corpo da cantora.

Até o momento não foi divulgado nenhuma informação sobre as investigações da Polícia Civil. Porém, foi publicado um cartaz pedindo para que a população ajude nas investigações, podendo denunciar anonimamente, através do telefone 2253-1177 ou pelo WhatsApp 98849-6099.