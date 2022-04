'Paraíso ou inferno?' Moradores denunciam barricadas fixas em via importante de SG

Parece até mentira, mas não é. Uma das principais ruas residenciais do bairro Paraíso, em São Gonçalo, a Rua Ercília Figueiredo "ganhou" nova barricada.

Perto da via que liga o local a outros bairros, a barricada do tráfico já havia sido instalada no início do ano, como noticiado por O SÃO GONÇALO.

Na ocasião, a barreira construída por pneus foi retirada pela PM. Agora, cerca de três meses depois, os criminosos voltaram a impedir o direito de ir e vir do cidadão, colocando estacas de ferros presas ao chão.

Em denúncias enviadas ao OSG moradores do local falaram sobre os transtornos que isso vêm causando.

"Além da sensação de insegurança, a gente não pode entrar e sair. Uma rua residencial que perdeu a característica de local de moradia", desabafou um dos moradores.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que as ações para remoção de obstáculos colocados em vias públicas ("barricadas") são planejadas seguindo informações oriundas de denúncias e do Setor de Inteligência, sendo respeitadas as determinações judiciais atualmente vigentes, e contando também com o apoio de órgãos de outras esferas do poder público para retirada de tais artefatos. O 7ºBPM (São Gonçalo) realiza ações deste tipo nesta região do município de São Gonçalo mantendo, assim, um trabalho constante para prevenir e coibir tais práticas que impedem a livre circulação das pessoas.