Mulher é assassinada após 'programa' em Itaipuaçu, Maricá

Uma mulher foi assassinada a tiros durante um 'programa' na madrugada desta sexta-feira (22), em Itaipuaçu, Maricá.

Segundo informações preliminares, a mulher estava trabalhando quando um dos clientes avisou que sairia de carro para pegar o dinheiro do serviço e, após voltar, o homem disparou cerca de 10 tiros contra a vítima.

O homem fugiu do local após o crime. Porém, o carro do criminoso foi avistado por agentes da Polícia Ambiental da 6ª UPAm que estavam passando pelo local. Os agentes então iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, o carro do criminoso caiu em um córrego e ele conseguiu fugir. Dentro do carro foram encontrados documentos e uma arma.

Os agentes da Polícia Ambiental da 6ª UPAm, juntamente com o auxílio de policiais do 12º BPM (Niterói) realizaram buscas pela localidade, mas o assassino não foi encontrado.

A mulher chegou a ser levada para a UPA de Inoã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), onde o caso será investigado.