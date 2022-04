Churrasco cancelado: grupo é preso após furtar picanha em supermercado de Niterói

Quatro pessoas foram detidas, na noite desta quinta-feira (21), após furtarem peças de picanha de um supermercado em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

De acordo com informações da Polícia, militares do 12°BPM (Niterói) conseguiram capturar o grupo, após receber informações sobre o veículo usado pelos criminosos.

Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) flagraram a fuga. Agentes do Cisp auxiliaram os policiais com informações sobre o veículo, que foi localizado no Centro de Niterói.

Apenas uma mulher fazia parte do grupo. Ela e um comparsa não possuíam anotações criminais anteriores. Já os outros dois homens já tinham histórico de roubo e furto.

Com o grupo a polícia recuperou oito peças de picanha. O material foi devolvido ao estabelecimento comercial e os criminosos levados a central de flagrantes da 76°DP (Centro).