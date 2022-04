Polícia Civil instala delegacia temporária no Sambódromo

Para garantir proteção às pessoas que frequentarão a Avenida Marquês de Sapucaí durante os desfiles de 2022, a Polícia Civil instalou uma delegacia temporária no Sambódromo. O espaço vai funcionar entre os dias 20 e 23 de abril e também no dia 30, quando ocorre o desfile das campeãs.

Um dos diferenciais será a presença de agentes das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM). "Esta é mais uma maneira de nos aproximarmos das vítimas. Será o mesmo atendimento de qualidade das nossas DEAMs, com o diferencial de estar no Sambódromo. Desta maneira, as mulheres que vão desfilar ou assistir às escolas de samba não precisarão se deslocar para realizar o registro em caso de necessidade", diz a diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), a delegada Gabriela Von Beauvais.

A delegacia está localizada no Setor 11. No local, o público contará com atendimento especializado para o registro das ocorrências, que serão remetidas posteriormente para unidades responsáveis, para dar sequência à investigação.

Também haverá um consultório com peritos legistas que realizarão exames de corpo delito no próprio Sambódromo, sem ter a necessidade de a mulher se deslocar até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também estará presente no Sambódromo para dar suporte e registrar ocorrências dos turistas que estarão curtindo os desfiles.

O espaço contará, ainda, com policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).