Polícia prende quadrilha que roubou R$ 100 mil em mercadorias de joalheria

Policiais prenderam uma quadrilha especializada que roubou R$ 100 mil em joias e folheados de uma joalheria no Centro de Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Os presos são de Minas Gerais. | Foto: Divulgação Na ação, policiais militares e civis montaram um cerco por volta das 14h30 para prender a quadrilha, duas horas depois do assalto. O bando foi localizado em uma pousada de outra cidade da região, em Saquarema. Ao todo, seis foram presos, sendo cinco homens e uma mulher. As mercadorias foram recuperadas, e duas armas apreendidas.