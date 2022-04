Um mês após denúncia, moradores do Fonseca ainda sofrem com barricadas

Moradores da comunidade Coronel Leôncio, no Fonseca, em Niterói, ainda enfrentam dificuldades por conta das barricadas instaladas por criminosos que têm atrapalhado suas rotinas. Muitos serviços públicos e privados, como entrega de encomendas e contas, acabam não chegando na casa de quem mora na região.

A situação já foi mostrada pelo O SÃO GONÇALO no mês passado, mas pouco foi feito. Segundo um morador da região, houve uma operação da Polícia Militar no complexo de comunidades, mas a retirada das barricadas aconteceu apenas em uma das cinco comunidades da região: o Morro do Pimpa. Os moradores das outras comunidades continuam enfrentando os mesmos problemas de mobilidade e insegurança.

"Passou um tempo fizeram uma operação que resultou em mortos e apreensão de armas e drogas. Porém foi uma operação que visou apenas uma comunidades: o Morro do Pimpa. O complexo é formado por cinco pequenas comunidades, que são: Palmeiras, Santo Cristo, Coronel, Morro do Pimpa e Coreia. Mas os polícias só operaram no Morro do Pimpa e deixaram as outras comunidades sem qualquer aparato policial.", disse o morador que preferiu não se identificar por motivos de segurança.

"Foi um operação igual a tomar banho e não lavar o sovaco. As outras comunidades ficaram abandonadas. As barricadas continuam no mesmo lugar. Na Coronel Leôncio só derrubaram o tonel azul com concreto e deixaram no mesmo lugar, porém nada resultou, os bandidos arrastaram e colocaram no mesmo lugar. De lá pra cá, deste essa última operação, polícias não voltaram a entrar nessas comunidades.", completou.

Ainda segundo o morador, várias solicitações foram feitas à polícia por ele e outros da comunidade, mas nenhuma atitude foi tomada.

"São milhares de denúncias ao batalhão, via WhatsApp e por telefone. Mas infelizmente não somos atendidos em nossas solicitações.", concluiu.

Questionada, a Polícia Militar informou que "as unidades da Corporação atuam regularmente para impedir a realização de eventos não autorizados em vias públicas em todo o estado. Quando acionadas, as unidades operacionais são mobilizadas em apoio aos órgãos municipais e estaduais em suas respectivas atribuições com relação à fiscalização de ordenamento urbano.

O comando do 12º BPM (Niterói) está ciente da movimentação dos criminosos para impedir circulação das equipes policiais na referida região do município. A unidade segue monitorando a região em contato com outros órgãos públicos para evitar a articulação de criminosos e a colocação de barricadas nos locais indicados.

É de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada."