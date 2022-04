PRF reforçará efetivo durante Operação Tiradentes 2022 no Rio de Janeiro

Polícia Rodoviária Federal (PRF), seguindo o mesmo padrão de todos os feriados nacionais, reforçará as ações de policiamento e fiscalização também no feriado de Tiradentes, comemorado anualmente no dia 21 de abril. A Operação Tiradentes 2022 iniciará às 00h01min de quinta-feira, dia 21, e se estenderá até às 23h59min do domingo, dia 24. O objetivo é garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, como também o enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais fluminenses.

Para aumentar a segurança nas rodovias federais do estado, os policiais estarão em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Além disso, a PRF segue com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Este ano, o dia de Tiradentes é celebrado em uma quinta-feira, possibilitando a ocorrência de um feriado prolongado. Tendo em vista que, historicamente, há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais – fator que contribui para o aumento da violência no trânsito – os policiais farão ações de prevenção para as condutas de risco dos condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança.

Carnaval 2022

Em razão dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, a PRF também estará atenta às rodovias federais da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) e nas divisas do estado. As ações visam a monitorar o fluxo de veículos, reforçando o policiamento no combate ao crime e na prevenção de acidentes para garantir a segurança viária de quem deseja se deslocar pelas rodovias federais para curtir a festa.

Restrições de tráfego

Neste feriado não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.

Rodovia Rio-Santos (BR-101)

Trânsito sem bloqueios, mas ainda há pontos onde o condutor pode encontrar dificuldade de tráfego.

Orientações para uma viagem segura

Antes de viajar faça revisão no veículo: não se esqueça de calibrar os pneus e a roda sobressalente, verifique o perfeito funcionamento dos itens de segurança e luminosidade, entre outros.

Calcule o tempo de rota e respeite os limites de velocidade, mantenha distância de segurança em relação aos demais veículos, somente realize ultrapassagem em locais permitidos e quando houver plenas condições de segurança. Esteja atento ao trânsito!

Dirigir cansado ou com sono são condutas que aumentam o risco de acidentes! Procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo.

Lembre-se de usar o cinto de segurança, motorista e passageiros, assim como o uso dos dispositivos de segurança adequados para as crianças.

Lembrando: se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

Muitos são os fatores que podem contribuir para acidentes graves e muitas vezes fatais. Um segundo de desatenção é o suficiente para acarretar graves consequências para condutores, passageiros e pedestres.

Em caso de acidente nas rodovias federais: se não houver feridos, você pode fazer a ocorrência pela internet. Retire os veículos da pista imediatamente.

Em caso de emergência, estamos disponíveis no telefone 191.

Monitoramento 24h

A PRF realiza o monitoramento de todas as rodovias federais através das suas centrais de Comando e Controle, estaduais e nacional, com câmeras, rádios e telefones disponíveis. Estas ferramentas permitem acompanhar, em tempo real, as ocorrências relevantes, com segurança, precisão e velocidade para que a tomada de decisão seja a mais eficiente e acertada possível.

A unidade funciona de forma ininterrupta, prestando todo o auxílio necessário para garantir a segurança pública e a mobilidade no Brasil. A gestão está baseada em consciência situacional, que se apoia em tecnologia, protocolos, capacidade operacional de gestão da informação e conhecimento, otimizando processos de preparação e fornecendo resposta a incidentes.