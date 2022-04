BPRv recupera carga roubada na RJ-106, em São Gonçalo

Na manhã desta quarta-feira (20), agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), recuperaram uma carga logo após o roubo na RJ-106.

A guarnição realizava patrulhamento de rotina na rodovia ,no km 3, altura da comunidade do Arrastão, em São Gonçalo, com o intuito de prevenir e coibir a ocorrência de crimes na região, quando receberam um alerta de um veículo Honda HRV de cor preta, que acabara de interceptar um caminhão de cor branca.

Os policiais intensificaram o patrulhamento no local, e avistaram o veículo, deram ordem de parada, porém os criminosos empreenderam fuga efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou e realizou um cerco, porém os bandidos conseguiram fugir para o interior da comunidade do Anaia. Foi recuperado o caminhão com a carga de caixas de chocolate e uma motocicleta, que também estava no baú.

O fato foi apresentado na 75ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito o registro e o caminhão e a carga foram entregues ao motorista após a realização da perícia.