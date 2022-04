Polícia interdita dois bingos em Copacabana, vídeo!

Policiais Militares da Corregedoria Geral da Policia Militar – CGPM – com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram dois bingos (Jogos de Azar), na noite desta terça-feira (19), na Rua Pompeu Loureiro, 112 e 116 em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Informações estariam dando conta do funcionamento de dois bingos e que policiais militares, seriam segurança do bingo de maquinas de caça-níqueis, no “Espaço Copa”, e no bingo de cartelas de um clube nas proximidades. No “Espaço Copa”, foram encontraram cerca de 65 (sessenta e cinco) de maquinas, em pleno funcionamento.

No primeiro “Espaço Copa”, foram encontrados 31 apostadores e 06 funcionários, e no segundo 45 apostadores e 22 funcionários. Nestes locais foram apreendidos os seguintes materiais:

Bingo Espaço Copa:

O1 Blocos de Anotações

01 Planilha de controle de cartões

01 Notebook

Valor em espécie - R$ 4.202, 00 reais

01 máquina de cartão

Panfletos e Banners

No segundo Bingo:

Apostas

Talões

Bilhetes Premiados

Anotações sobre o funcionamento

Premiações de Bingo

Valor em espécie – R$ 10.871,00 reais

Todo o material apreendido foi encaminhado para 13ª DP – Copacabana – onde foram tomadas as medidas cabíveis no caso.





Disque Denúncia recebe informações sobre a localização bingos clandestinos, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.