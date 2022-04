PM prende criminoso, apreende um menor e duas armas no Rio

A Polícia Militar prendeu um jovem 21 anos e apreendeu um menor de 17 anos e duas armas, na tarde desta terça-feira (19), na Estrada do Itanhangá, na Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as informações, um grupo de milicianos, atuantes na Comunidade do Sitio da Pai João, na Tijuquinha, após às 17h, estariam armados e cobrando uma taxa de segurança de moradores. Ainda segundo a denúncia, eles são violentos, e os que não podem pagar a referida taxa, são agredidos e têm os portões da casa, quebrado ou arrancado.

No local, os agentes conseguiram aprenderam os seguintes materiais: um revolver calibre 38 da marca taurus, um revolver marca rossi, também calibre 38, 13 munições intactas e R$ 4.969, 00 reais em espécie.

O criminoso e o menor de idade, junto com material apreendido foram levados para 16ª DP (Barra da Tijuca) para a Autoridade Policial, onde foram as tomadas as medidas cabíveis no caso. O acusado (A1) foi autuado no ART. 288-A (Constituição de Milícia Privada), Art. Art. 158 parágrafo 1° (Extorsão) e Art. 244-B do ECA (Autor) e o acusado (A2) no ART. 288-A (Constituição de Milícia Privada), Art. Art. 158 parágrafo 1° (Extorsão) e Art. 244-B do ECA (Vítima).