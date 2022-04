MPRJ e Guarda Municipal de SG fazem parceria em prol de projetos de mediação de conflitos e justiça restaurativa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR/MPRJ), participou, na terça-feira (19/04), de reunião com a Guarda Municipal de São Gonçalo, para desenvolver projetos de capacitação e iniciativas na temática da mediação de conflitos e justiça restaurativa. Durante a reunião ficou estabelecido que, inicialmente, a GM-SG vai responder a um questionário do MPRJ no qual serão listadas todas as iniciativas desenvolvidas pela Guarda que tenham relação direta com a prática da gestão de conflitos.

O objetivo da coordenadora do CEMEAR/MPRJ, promotora de Justiça Roberta Rosa, é promover a troca de experiencias vivenciadas pelos profissionais da Guarda Municipal do Rio e São Gonçalo na gestão de conflitos, com a colaboração do CEMEAR/MPRJ. “A reunião de hoje demonstra que estamos no caminho certo e a atuação interinstitucional realizada pelo desenvolvimento de iniciativas em parceria com as guardas municipais tem um grande potencial para a promoção da cultura de paz e a divulgação e expansão das atividades efetivadas por nossas instituições. Estes encontros, por si só, já promovem mudança e reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos em uma perspectiva restaurativa.”

Em 2019, o CEMEAR/MPRJ e a GM-Rio deram início a uma parceria voltada para a capacitação e apoio a projetos da instituição, no viés de práticas restaurativas e métodos autocompositivos de solução de conflitos. A partir daí, as instituições vêm realizando reuniões de trabalho para a construção de um projeto conjunto, que visa à ampliação para outros segmentos da Guarda Municipal do Rio.

A reunião contou com a presença da coordenadora e assistente social Mônica Veiga e de profissionais da equipe da CEMEAR/MPRJ.