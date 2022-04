Portal dos Procurados pede informações sobre o quarto envolvido no sequestro-relâmpago de médica na Barra da Tijuca

O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (19), um cartaz de Matheus Sobrinho Ferreira, de 22 anos, acusado de participar do sequestro-relâmpago de uma médica e de seu filho de apenas quatro anos, na Barra da Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite do domingo (10) de abril, a fim de obter informações de sua localização, que serão repassadas para 16ª DP (Barra da Tijuca) que está encarregada o caso e do inquérito criminal. Matheus é considerado foragido da Justiça.

No dia do crime, as vítimas foram levadas pelos criminosos armados para a Cidade de Deus, também na Zona Oeste, onde a mulher foi obrigada pelos bandidos a fazer transferências bancária via PIX, no total de R$ 3 mil, já nas proximidades da favela, onde o tráfico de drogas é ligado a facção Comando Vermelho. Além do valor total de R$ 3 mil nesse tipo de ferramenta (PIX), passaram em maquininhas dois cartões de crédito do Banco do Brasil e roubaram o celular iPhone 11 da vítima.

Edmilson Figueiredo dos Santos Júnior, de 23 anos, foi preso por policiais da 16ª DP, na quarta (13), na Baixada Fluminense e Bryan Lucas Freitas de Araújo, de 20, se entregou na tarde da quinta (14), na sede da Polinter, após ser divulgada a sua foto em um cartaz de procurado do Disque Denúncia.

Nesta segunda-feira (18), por volta das 19:00h, Pedro Lucas Henrique Pessanha, de 22 anos, se entregou na sede da 16ª DP (Barra da Tijuca), por determinação do Delegado de Polícia Titular Leandro Gontijo. Contra o criminoso havia um Mandado de Prisão, expedido pelo Cartório do Plantão Judicial da Capital, de número 0090143-61.2022.8.19.0001.01.0003-21, pelo crime de Extorsão Mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave (Artigo 159, § 2º do CP), com pedido de Prisão Temporária com validade até abril de 2042.

Contra Matheus Sobrinho, ainda foragido, de uma quadrilha especializada em praticar sequestro-relâmpagos e obrigarem as vítimas a realizarem transferências bancarias via PIX para contas de comparsas, consta um Mandado de Prisão Nº 0089300-96.2022.8.19.0001.01.0001-06, pelo crime de Violência Contra a Mulher (Artigo 7ª, da Lei 11340/06).

