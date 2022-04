Criança é atingida por tiro de raspão na cabeça, no Jóquei

Um menino de quatro anos foi atingido de raspão na cabeça por um disparo de arma de fogo nesta terça-feira (19) no bairro Jóquei, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, para verificar a entrada de uma criança atingida por um disparo de arma de fogo. O tiro pegou de raspão na cabeça da vítima.

Segundo informações preliminares, a criança foi socorrida e levada para a unidade de saúde pelo avô. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Ainda segundo a Polícia Militar, não havia operação acontecendo na região.