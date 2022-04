Novo delegado da 72ªDP deseja combater tráfico de drogas

Há vinte anos na Polícia Civil, nove deles como delegado, Edézio Ramos é o novo titular na 72°DP (Mutuá), e tem como foco principal o combate ao tráfico de drogas.

Ciente do tamanho do desafio que é atuar na região que abriga o maior conjunto de favelas de São Gonçalo, o Complexo do Salgueiro, Edézio apostará num trabalho conjunto e inteligente para ter sucesso nas ações locais.

"Entendemos a situação complicada que é atuar no Salgueiro e, por isso, buscamos inteligência e integração. Integração é fundamental. Além de força, claro. Mas força com analise prévia, com inteligência. Pois se não vira uma situação descontrolada e não é isso que a gente quer, em qualquer ação", declarou o delegado.

Edézio, que já passou por São Gonçalo atuando na 74° DP (Alcântara), estava atuando em Volta Redonda. "Lá, fizemos um trabalho bem bacana, que queremos fazer aqui também. Vamos atacar o tráfico, como fizemos em Volta Redonda, porque o tráfico reverbera em outros crimes. E nosso objetivo é, principalmente, melhorar a questão da segurança pública na área, garantindo o direito e a segurança da população. O Dr Allan (Allan Duarte, que deixou a titularidade da delegacia) deixou uma área melhor do que recebeu, e eu quero deixar ainda melhor para quem vier depois de mim", explicou Edézio.

Professor universitário e autor de livros, o novo titular da 72° (Mutuá), deseja trabalhar em parceria com a população e vai criar canais de comunicação para que a população fique mais perto da polícia. Além, claro, dos canais oficiais da Polícia Civil e do Disque Denúncia.