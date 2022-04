Homem é preso com carro clonado em Cabo Frio

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam em flagrante um homem acusado de receptação de carro clonado. Os agentes foram até o bairro Rasa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, para verificar uma denúncia anônima.

Com base em informações do setor de inteligência, os agentes realizaram buscas na localidade, encontraram o veículo dentro de um terreno e prenderam o condutor. Após pesquisas, os agentes descobriram que o carro era produto de roubo, registrado no bairro Catete, na Zona Sul da capital do Rio.

Após a ação, que aconteceu na última terça-feira (12/04), o homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.