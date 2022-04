Preso em Niterói acusado de descumprir medida protetiva de urgência

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói prenderam um homem investigado pelos crimes de coação no curso do processo, na forma da Lei Maria da Penha, e descumprimento de Medida protetiva de urgência.

A prisão ocorreu no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no sábado (16/04). Segundo os agentes, o homem trabalhava como porteiro em um prédio naquela cidade.

O mandado de prisão foi decretado por conta de um inquérito policial que tramita em Magé, na Baixada Fluminense, cujo autor é investigado.