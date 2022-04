Menina de 9 anos é baleada no olho no Rio

Uma criança de 9 anos foi baleada no olho enquanto estava andando na rua com outras duas mulheres. O caso ocorreu no sábado (16) na Rua Maria Célia Correa, na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. A garota foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo transferida, em seguida, para o Hospital Souza Aguiar. O estado de saúde dela é estável.

A polícia segue investigando de onde teria partido o tiro que acertou a menina. Informações iniciais afirmam que o tiro veio de traficantes de um outro bairro. A Polícia Militar confirmou que o tiro não teve origem com nenhum policial, pois não houve operação na comunidade e, consequentemente, nenhum confronto.

Em um vídeo, disponibilizado pelo G1, é possível ver, através de imagens de câmeras de segurança da região que a menina é baleada e cai no chão. As duas mulheres que estavam com ela tentam socorrê-la. As três tentam fugir para dentro de casas da região. Depois de um tempo, elas conseguem abrigo. O caso segue sendo investigado pela 34ª DP (Bangu).