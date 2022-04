Policiais do São Gonçalo Presente prendem assaltantes no Boaçu

Dois homens foram presos no último domingo (17) após tentarem roubar uma mulher na Rua Afonso Gomes Dutra, no bairro Boaçu, em São Gonçalo. Segundo informações, os acusados estavam trafegando com uma moto roubada do modelo Yamaha Fazer, na cor azul, sendo acusados também de receptação. Houve confronto armado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes da Operação São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento quando foram parados por um homem em um carro que contou que quatro homens em duas motos estavam assaltando uma mulher numa rua próxima. Os policiais, então, foram até o local informado e viram os acusados assaltando a vítima e fugindo, em seguida. Ao seguir os acusados e tentar abordá-los, os agentes foram atacados e houve confronto. Nesse momento, uma das motos dos suspeitos caiu com dois deles. Os homens que estavam nessa moto foram atingidos pelos tiros e detidos.

Os dois suspeitos presos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), onde a vítima do assalto também compareceu e os acusados foram autuados por receptação e roubo. Um dos homens detidos já está na delegacia e o outro segue internado no HEAT sob custódia policial. Os outros dois criminosos conseguiram fugir.

Com os acusados, foram apreendidos 3 cordões dourados e dois celulares.