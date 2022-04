Ladrão de cargas é preso durante partida do Flamengo no Maracanã

Policiais Militares do Superintendência de Inteligência e Análise – SIA – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora – CPP – em ação conjunta com a P2/BEPE, através de Dados de Inteligência, e colaboração do WhatsApp do Portal dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099), prenderam na tarde deste domingo (17), o criminoso foragido da Justiça, Gabriel Josué dos Santos Silva, vulgo “Pato”, de 22 anos. Ele estava foragido do Complexo do Jacaré, desde da entrada das Forças Policiais que integram o Projeto Cidade Integrada, e estava se escondendo na Favela do Arará, em Benfica.

Ele é acusado de cometer diversos Roubos de Cargas nos bairros de Bonsucesso e Manguinhos, na Zona Norte do Rio, principalmente, na Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica, também na Zona Norte do Rio.

O criminoso estava sendo monitorado pela SIA/CPP, que através de um trabalho de inteligência, montaram uma operação neste domingo, em conjunto com policiais da P2 do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios – BEPE – que forneceu apoio técnico e operacional, e que resultou na prisão do criminoso, enquanto ele assistia ao jogo de futebol entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 35ª Vara Criminal da Capital, Nº do Mandado de Prisão: 0030420-19.2019.8.19.0001.01.0002-00, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), II E Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), A I C/C Crime Tentado (Art. 14, II, Cp), com pedido de Prisão Preventiva, pelo fato de que mediante o uso de arma de fogo, em 19 de outubro de 2018, por volta das 9h30, na Rua Souza Ramos, no Engenho Novo, Gabriel e mais um comparsa, que já está preso, tentaram roubar diversas caixas de bebidas de propriedade de uma empresa distribuidora de cerveja, oportunidade em que o caminhão foi interceptado pelos denunciados, os quais abordaram durante o desembarque da mercadoria.

A ocorrência da prisão do criminoso Gabriel Santos, foi conduzida para 19ª DP – Tijuca - onde foi tomada todas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 31 criminosos monitorados e presos e 2 armas apreendidas no ano de 2002.

