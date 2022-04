Polícia investiga se traficante deu ordem para saque a supermercado na Zona Norte do Rio

A Polícia Civil investiga se Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, um dos principais traficantes de drogas do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, está por trás do saque ao mercado Intercontinental de Inhaúma, ocorrido na noite do último sábado (16). As investigações procuram esclarecer se partiu dele a ordem e permissão para que as cerca de 200 pessoas, algumas delas armadas, invadissem o estabelecimento.

O diretor logístico do supermercado e outros funcionários foram à delegacia do bairro registrar boletim de ocorrência na manhã deste domingo (17). Agora, será realizada uma perícia no mercado para recolher impressões digitais e imagens de câmeras de segurança.

Policiais da 44ªDP (Inhaúma) vão investigar se o saque foi orquestrado e de quem partiu a ordem para o 'arrastão' na loja. De acordo com os investigadores, funcionários tiveram seus pertences roubados durante a invasão. Eles serão chamados para prestar depoimentos nos próximos dias.

Acusado de vários crimes, Doca é acusado de participar do sequestro do piloto de helicóptero Adônis Lopes de Oliveira, em setembro de 2021. Na época, o atual piloto do governador Cláudio Castro foi sequestrado durante um vôo em que retornava de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, para a cidade do Rio.

O Portal dos Procurados oferece R$ 1 mil para quem tiver informações que ajudem a prender o traficante.