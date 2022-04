Criança de 9 anos é atingida por tiro no olho na Vila Kennedy, no Rio

Uma criança de 9 anos foi baleada no olho esquerdo neste sábado (16), na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ela passou, primeiramente, por uma UPA da região e levada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que o estado de saúde da criança é estável e segue em observação. Segundo a PM, não houve operação na comunidade da Vila Kennedy neste sábado (17). Além disso, a corporação afirma não existir qualquer confronto armado das equipes na região.