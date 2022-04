Confronto com a PM termina com dois ladrões baleados no Boaçu, em SG

Dois ladrões foram baleados em confronto com policiais militares no bairro do Boaçu, em São Gonçalo, neste domingo (17). Eles foram levados para a Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Toda a ação da PM se desencadeou após uma denúncia de que dois homens estavam roubando uma mulher, na Rua Sá Carvalho.

Os policiais conseguiram localizar os dois indivíduos, que fugiram. Houve confronto, que terminou com os bandidos baleados. De imediato, eles foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A vítima do assalto foi até a 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. Objetos que estavam com a dupla foram apreendidos.

Dois mortos - É a segundo ocorrência com acusados de assaltos baleados nas últimas horas em São Gonçalo. Na noite de sexta-feira (15), dois homens morreram ao serem feridos por um policial à paisana no bairro do Camarão. O militar, que estava armado, reagiu à ação dos criminosos, dando início a um confronto. Os dois acusados estavam em uma moto.