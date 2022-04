Homem é preso ao tentar furtar carne de mercado em Neves

Um homem, de 47 anos, foi preso ao tentar furtar duas peças de carne, de dois quilos cada, no Carrefour da Rua Oliveira Botelho, 349, em Neves, São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (15).

Segundo relatório da Polícia Civil, agentes da Operação São Gonçalo Presente que realizavam motopatrulhamento no local, foram acionados por seguranças do mercado que monitoravam o suspeito.

A guarnição prendeu o elemento, em posse do qual foram encontradas as peças furtadas, no estacionamento do Carrefour. Ele foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde foi autuado em flagrante por furto a estabelecimento comercial.