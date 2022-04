Homem é preso com 183 animais mortos em seu freezer

Um homem foi preso pela polícia do Estado de Arizona, nos Estados Unidos, após 183 animais mortos, dentre os quais, cães, gatos e pássaros, serem encontrados em um freezer em sua casa. Michael Patrick Turland, de 43 anos, admitiu ter congelado alguns dos bichinhos vivos. Ele recebeu 94 acusações por crueldade contra animais.

"As imagens registradas no local eram absolutamente repugnantes. De partir o coração. Como amante dos animais, eu chorava só de olhar para elas", disse Anita Mortensenela, porta-voz da polícia do condado de Mohave, onde o crime foi registrado.

Cães, gatos, cobras, coelhos, pássaros, lagartos, tartarugas e camundongos congelados foram encontrados pelos policiais, que receberam a denúncia de uma mulher que havia feito uma entrega para Turland. A testemunha contou que foi contatada pelo proprietário do imóvel onde Turland e sua esposa moravam, em Golden Valley, após este encontrar um freezer cheio de cadáveres de animais na garagem de seu apartamento.

Turland foi preso na última quarta-feira (13), após as autoridades receberem a informação de que ele estava de volta ao local. Os investigadores ainda apuram as motivações de seus atos de crueldade. Brooklyn Beck, esposa do acusado, continua foragida.