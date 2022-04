Polícia recupera parte de carga roubada de ovos de Páscoa

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam um homem acusado de receptação e recuperaram parte de uma carga roubada de ovos de Páscoa. Ele foi capturado na feirinha da Pavuna, onde estava vendendo os chocolates. A ação aconteceu após levantamento de dados de inteligência e monitoramento.

O roubo da carga, avaliada em R$500 mil, ocorreu no dia 10 de março. Na ocasião, o motorista foi abordado por criminosos e levado, junto com o caminhão, para o interior da comunidade Vila do João, no Complexo da Maré.

O preso foi encaminhado à Justiça para audiência de custódia