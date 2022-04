Repórter da TV Globo é esfaqueado em Brasília

O repórter da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado em um estacionamento perto de sua casa no Sudoeste, em Brasília, na noite desta quinta-feira (15). Ele está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Imagens de câmeras de segurança do local registraram a passagem de Gabriel pelo local e a aproximação dos suspeitos, logo depois. A dupla ataca o jornalista e parte em fuga, levando seu celular, em seguida.

Gabriel foi atingido 10 vezes no pescoço, abdômen, tórax e nas pernas. Mesmo ferido ele conseguiu pedir socorro aos vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O jovem foi encaminhado ao HBDF, onde chegou consciente mas com hemorragia grave.

Nesta sexta-feira (15), familiares do repórter informaram que ele passou por cirurgias durante a madrugada, que a hemorragia foi contida com sucesso e ele será direcionado para a Unidade de Terapia Intensiva da instituição.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em Cruzeiro. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Os agentes trabalham com a possibilidade de uma tentativa de latrocínio, isto é, roubo seguido de tentativa de morte, mas não descartam a possibilidade de um ataque direcionado, por conta da brutalidade do crime.

Em nota, a TV Globo lamentou o incidente, prestou sua solidariedade à família do rapaz e cobrou respostas das autoridades.

“A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível.”