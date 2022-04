Polícia procura por dois envolvidos em sequestro-relâmpago de duas vítimas

O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira (14) um novo cartaz para colaborar nas investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), a fim de obter informações que possam levar às prisões de Pedro Lucas Rodrigues Pessanha, de 22 anos e Matheus Sobrinho Ferreira, de 22 anos. Eles possuem envolvimento em um sequestro-relâmpago, ocorrido no último domingo (10), de uma médica e de seu filho de apenas quatro anos, que estavam em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois são considerados foragidos da Justiça.

A vítima contou que esteve no estacionamento do shopping, teve a atenção voltada para um veículo branco, da marca Honda, parado numa vaga próxima a que ela se encontrava. O carro estava parado de forma irregular, "torto". No entanto nenhum ocupante desceu, o que a fez ficar desconfiada. A mulher contou ainda que antes de sair parou do drive-thru de uma lanchonete e, ao deixar o estacionamento, percebeu que o mesmo carro branco já estava aguardando do lado de fora.

As vítimas foram levadas pelos criminosos armados para a Cidade de Deus, também na Zona Oeste, onde a mulher foi obrigada pelos bandidos a fazer transferências bancária via PIX, no total de R$ 3 mil, já nas proximidades da favela, onde o tráfico de drogas é ligado a facção Comando Vermelho. Além do valor total de R$ 3 mil nesse tipo de ferramenta (PIX), passaram em maquininhas dois cartões de crédito do Banco do Brasil e roubaram o celular iPhone 11 da vítima.

Dois envolvidos já estão presos: Edmilson Figueiredo dos Santos Júnior, de 23 anos, foi presa por policiais da 16ª DP, nesta quarta (13), na Baixada Fluminense e Bryan Lucas Freitas de Araújo, de 20, se entregou na tarde desta quinta (14), na sede da Polinter, após ser divulgado a sua foto em um cartaz de procurado do Disque Denúncia.

Contra Pedro Lucas, ainda em liberdade, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Cartório do Plantão Judicial da Capital, Nº do Mandado de Prisão: 0090143-61.2022.8.19.0001.01.0003-21, pelo crime de Extorsão Mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave (Artigo 159, § 2º do CP), com pedido de Prisão Temporária com validade até abril de 2042. E nesta quarta-feira foi expedido um Mandado de Prisão para Matheus Sobrinho, Nº do Mandado de Prisão: 0089300-96.2022.8.19.0001.01.0001-06, pelo crime de Violência Contra a Mulher (Artigo 7ª, da Lei 11340/06.