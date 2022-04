Farmácia em Niterói é arrombada e um menor foi apreendido

Um jovem de 17 anos foi apreendido por policiais do 12º BPM (Niterói), durante a madruga desta quinta-feira (14), logo depois de arrombar uma farmácia em Icaraí. A polícia foi informada sobre o crime por um motociclista.

De acordo com a PM, a equipe estava realizando um patrulhamento no bairro e quando foi informada por um motoqueiro que havia algumas pessoas invadindo uma farmácia na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. Os policiais foram ao local e o encontraram já arrombado, com o alarme sendo disparado.

Os PMs realizaram algumas buscas pela farmácia e encontraram um suspeito que estava escondido no terceiro andar. Duas caixas registradoras chegaram a ser apreendidas e o local foi fechado para a realização da perícia. O caso foi registrado pela 76º DP, no Centro de Niterói.