PM prende no interior do Estado do Rio acusado de roubo ligado ao tráfico da Mangueira

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SAI) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com Núcleo de Inteligência da 3° UPP/ 4°BPM, e P2 do 11° BPM (Nova Friburgo), através de Dados de Inteligência, e ajuda do WhatsApp dos Portal dos Procurados (98849-6099), prenderam, na tarde desta quinta-feira (14), o acusado foragido da Justiça, Lucas Conceição Ferreira, vulgo LC da Mangueira.

Ele é apontado pela polícia como um dos maiores roubadores de estabelecimentos comerciais na área da Barra da Tijuca e Leblon, Zona Sul do Rio, onde o mesmo é alvo de 11 procedimentos policiais oriundos da 14° DP (Gávea) e 16° DP (Barra da Tijuca), relativos a assaltos cometidos de 2019 a 2021, todos roubos a mão armada com grave ameaça as vítimas, onde o principal alvo eram telefones celulares, que após o roubo, eram comercializados no Morro da Mangueira , onde o mesmo fugiu após a divulgação de seus crimes.

LC da Mangueira estava sendo monitorado pela SIA/ CPP, NI/da Mangueira e P2 do 11°BPM, através de trabalho de inteligência. A polícia montou uma operação de inteligência nesta quinta, conseguindo capturar o criminoso dormindo em uma residência alugada no município de Duas Barras, Região Serrana do Estado, onde estava escondido após inúmeras operações policiais para buscar o seu paradeiro.

A ocorrência foi conduzida para 152ª DP (São João da Barra) onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis ao caso. O preso será encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão, a SAI/CPP contabiliza 30 criminoso monitorados e presos e duas armas aprendida no ano de 2022.

Na distrital, também foram tomadas todas as medidas cabíveis, pertinente ao caso. O preso foi conduzido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

• Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.