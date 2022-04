Polícia recupera carro furtado no Colubandê, em São Gonçalo

Agentes do São Gonçalo Presente recuperaram um carro furtado na Rua Maurício Rachid, no bairro do Colubandê, em SG, nesta quinta-feira (14).

Os policiais realizavam patrulhamento na região e se depararam com uma pessoa alegando que seu carro foi furtado. Com a ajuda de um GPS da vítima, os agentes encontraram o veículo.

De imediato, um reboque levou o automóvel para a 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo. O registro de furto foi realizado pela polícia na delegacia, já que a vítima não havia comunicado, antes, o fato. Porém, carro foi recuperado e devolvido ao verdadeiro dono.