Operação Semana Santa começa nesta quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia hoje (14) a Operação Semana Santa 2022 nas estradas do. A exemplo de todos os anos, a operação tem por objetivo promover a segurança nos deslocamentos pelas rodovias federais.

O efetivo será reforçado até domingo (17), de forma a aumentar o policiamento ostensivo. Serão também implementadas ações em locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes graves e maior fluxo de veículos.

Em algumas localidades, o horário de maior fluxo projetado para a movimentação de viajantes é a manhã do dia 14 e a tarde do dia 15, para a ida; e a manhã do dia 17 e do dia 18, para a volta.

Dicas de segurança

A PRF dá algumas dicas para os motoristas que pegarão a estrada neste feriado. Atenção às regras de trânsito e cuidados com o automóvel são fundamentais para uma viagem segura.

“É importante que se faça a conferência dos itens de segurança do veículo, calibrando os pneus e observando os sulcos dos pneus, checando o bom funcionamento dos limpadores de para-brisas e testando o funcionamento da iluminação,como faróis, lanternas traseiras, setas, luzes de freio e ré”.

O uso do cinto de segurança é obrigatório a todos no carro: motoristas e passageiros. É também sugerido que os viajantes fiquem atentos para as regras de uso da cadeirinha para as crianças. "É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico".

A PRF também alerta para a importância de descanso do motorista: “A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção. Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo”.

As ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. “Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura”.

No caso de motociclistas, a PRF destaca a obrigatoriedade do uso de capacetes, tanto para o motoristas quanto para quem esteja na garupa. “Sempre com a viseira baixa”, acrescenta, ao lembrar que a viseira evita que insetos, fumaça e poeira afetem a visão do condutor. São indicadas roupas como capa ou macacão impermeáveis, para o caso de chuvas, durante o percurso.

Chuvas

Como há previsão de chuva em algumas regiões do país, a Polícia Rodoviária recomenda aos motoristas que trafegam em locais com visibilidade reduzida ou pista molhada que ultrapassem apenas com segurança, evitando locais alagados e usando sempre o farol baixo.

É preciso também manter distância segura entre veículos em movimento e redobrar o cuidado em curvas e durante frenagens bruscas. É preciso ainda checar pneus e limpadores de para-brisas nessas situações, bem como manter os vidros desembaçados.

Como a visibilidade fica prejudicada em situações de chuva, a PRF alerta para a necessidade de redobrar a atenção em locais de travessia de pedestres. “Em caso de chuva forte, estacione seu veículo em local seguro”, complementa.

Álcool e direção

Um dos principais focos da PRF é combater a mistura de álcool e direção, motivo que, segundo o órgão, está entre as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas.

“Quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros", lembra.

As equipes da polícia terão bafômetros à disposição. “Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis”, complementa.

Os policiais estarão atentos também com relação ao uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios. O uso do celular ao volante é outro alvo da operação.

A PRF intensificará a atuação no combate ao crime, especialmente com abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e na utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar de circulação armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados.

Motoristas de transporte de cargas deverão ficar atentos porque o trânsito “de veículos especiais” ficará restrito a algumas localidades para aliviar o trânsito.