Prisão e apreensão de arma e munições em Nova Iguaçu

Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), tendo como base informações repassadas pelo Disque Denúncia, sobre a ação da milícia no município de Nova Iguaçu, estiveram na noite de ontem (12) em um determinado ponto da Rua Benedito Kelly, no bairro Santa Eugênia, conseguindo prender um suspeito e apreender uma pistola Taurus PT938, calibre 380; um carregador com 12 munições, do mesmo calibre; e um telefone celular.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu) e o suspeito, que não teve a identidade revelada, autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Denuncie ações da milícia na central de atendimento 21.2253 1177 ou pelo aplicativo para denúncias “Disque Denúncia RJ”.

O anonimato é garantido