Polícia prende homem que estuprou e queimou mulher em forno de padaria

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quarta-feira (13), um homem acusado de estupro e feminicídio, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 19 de março, naquela cidade.

De acordo com as investigações, ele estuprou, enforcou e queimou a vítima dentro de um forno de padaria. A mulher chegou a ser socorrida para o hospital, com 80% do corpo queimado, mas não resistiu e morreu após 15 dias. A DHBF conseguiu identificar o autor. Havia contra ele um mandado de prisão temporária.