O Portal dos Procurados pede informações sobre dois envolvidos em um sequestro relâmpago de uma médica e de seu filho de quatro anos na Barra da Tijuca

O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira (13), um cartaz para colaborar nas investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca) a fim de obter informações que possam levar às prisões de Pedro Lucas Rodrigues Pessanha, de 22 anos e de Bryan Lucas Freitas de Araújo, de 20. Eles possuem envolvimento em um sequestro relâmpago, ocorrido no ultimo domingo (10), de uma médica e de seu filho de apenas quatro anos, que estavam em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois são considerados foragidos da Justiça.

A vítima contou que esteve no estacionamento do shopping, teve a atenção voltada para um veículo branco, da marca Honda, parado numa vaga próxima a que ela se encontrava. O carro estava parado de forma irregular, "torto". No entanto nenhum ocupante desceu, o que a fez ficar desconfiada. A mulher contou ainda que antes de sair parou do drive thru de uma lanchonete e, ao deixar o estacionamento, percebeu que o mesmo carro branco já estava aguardando do lado de fora.

Cerca de 30 metros depois foi fechada pelo veículo e dele saíram três homens. Um deles apontando um revólver ordenou que ela abrisse a porta e fosse para o banco traseiro. Outro comparsa ocupou o banco do carona e o terceiro entrou pela porta traseira direita, onde estavam a vítima e seu filho.

As vítimas foram levadas pelos criminosos armados para a Cidade de Deus, também na Zona Oeste, onde a mulher foi obrigada pelos bandidos a fazer transferências bancária via PIX, no total de R$ 3 mil, já nas proximidades da favela, onde o tráfico de drogas é ligado a facção Comando Vermelho. Além do valor total de R$ 3 mil nesse tipo de ferramenta (PIX), passaram em maquininhas dois cartões de crédito do Banco do Brasil e roubaram o celular iPhone 11 da vítima.

O Honda Civic Branco usado pelos criminosos na ação foi apreendido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e pertence à mãe de Edmilson Figueiredo dos Santos Junior, de 23 anos, preso por policiais da 16ª DP, nesta quarta (13), que disse que o carro era usado pelo filho. Segundo a polícia, inicialmente o acusado alegou que tinha emprestado o veículo a um amigo, mas acabou confessando participação no crime, junto aos três comparsas.

Um quarto envolvido no crime, deve ter seu pedido de Prisão, deferido ainda estes dias. E contra Edmilson Figueiredo, já preso, Bryan Lucas e Pedro Lucas, ainda em liberdade, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Cartório do Plantão Judicial da Capital, Nº do Mandado de Prisão: 0090143-61.2022.8.19.0001.01.0003-21, pelo crime de Extorsão Mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave (Artigo 159, § 2º do CP), com pedido de Prisão Temporária com validade até abril de 2042.

