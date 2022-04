Delegacias de São Gonçalo e Niterói têm trocas de comando

Mais uma "dança das cadeiras" aconteceu entre os delegados do Estado do Rio de Janeiro. Os nomes foram anunciados na noite desta terça-feira (12), através do boletim interno da Polícia Civil.

Ao todo, a Secretaria de Estado da Polícia Civil fez mais de 50 trocas entre delegados titulares.

Em São Gonçalo, a 72°DP (Mutuá) perdeu o delegado Allan Duarte, que vai para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, e ganhou o delegado Edezio de Castro Ramos Junior.

Na 73°DP (Neves), quem assume a titularidade é a Camila Meirelles Pegorim. O então titular, Leonardo Macharret vai assumir a delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Em Niterói as trocas aconteceram na 79°DP (Jurujuba), que será representada pelo delegado titular Mário Luiz da Silva, na 81°DP (Itaipu), quem assume é Carlos César Santos, e na central de flagrantes, da 76°DP (Centro), o delegado Fábio Barucke, será o novo titular.

Também houve troca na titularidade da delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói, que agora ficará à cargo, do delegado Bruno Cinello Araújo.

Em Tanguá (70°DP), quem assume é a delegada Juliana Montes, e em Rio Bonito (119°DP), o delegado Rodrigo Bichara Moreira.

Na ultima semana, o secretário Fernando Albuquerque anunciou os nomes de diretores que irão participar diretamente da sua gestão.

