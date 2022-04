PM prende quatro acusados de tráfico e armamentos no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Equipes do 7ºBPM (São Gonçalo), após receberem algumas denúncias sobre um grupo formado por líderes do Jardim Catarina, entre eles os nomes como 2K, GB e MG, poderiam estar reunidos na Rua Nicolau Touquet, perto do DPO.

Os policiais seguiram até o local e fizeram um cerco para prender os bandidos que estavam no local, houve uma troca de tiros. Rapidamente três bandidos foram presos, sendo capturado juntos uma pistola, um rádio transmissor e material entorpecente.

Alguns outros bandidos conseguiram fugir, incluindo o MG. A fuga de uns foi a pé e outros conseguiram fugir em um carro. Que acabou encontrando outra unidade da polícia se iniciando mais uma troca de tiros.

Mas pra frente em outro ponto do bairro, os bandidos que conseguiram fugir a pé, se encontraram com uma unidade do GAT, que logo depois de outra troca de tiros, conseguiu prender quatro bandidos, que portavam dois fuzis com eles.

O traficando conhecido como MG, conseguiu escapar no veículo, porém estava baleado durante a fuga.