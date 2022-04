Polícia recupera carro furtado no Camarão, em São Gonçalo

Policiais da Operação São Gonçalo Presente recuperaram um carro furtado que estava abandonado na Rua Ana Camarão, no Camarão, em SG, nesta terça-feira (12).

Os agentes realizavam patrulhamento no bairro do Camarão e se depararam com um veículo aparentemente abandonado. Após consultar o sistema, foi constatado que havia um registro de furto realizado.

Logo em seguida, os policiais levaram o carro à 72ª DP (São Gonçalo) e o devolveram ao verdadeiro proprietário.