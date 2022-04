Preso por tentar estuprar jovem de 12 anos em Copacabana, no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (12) Juliano de Jesus Batista da Silva, de 36 anos, por tentar estuprar uma adolescente de 12 anos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Agentes da 12ª DP participaram da ação.

Segundo informações, o crime aconteceu na Rua Tonelero, quando a jovem foi abordada por Juliano a caminho da escola. Após ambos se depararem, ele a pegou pelo braço e tentou contato físico no rosto.

De acordo com a polícia, Juliano ainda empurrou a jovem no chão da rua, que quase foi atropelada por um carro. Ela, por sua vez, conseguiu fugir do homem em direção à escola. Os agentes descobriram o paradeiro do agressor, e a prisão foi feita na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, onde ele estava.

Na delegacia, ele confessou que tentou cometer o crime contra a adolescente. A vítima reconheceu o homem, que responderá pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça.