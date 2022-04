Ladrão entra na cozinha de uma delegacia e furta comida no Rio (vídeo)

A Polícia Civil está investigando um crime peculiar que ocorreu dentro de uma Delegacia em Duque de Caxias (59ª DP), no último domingo (10). Um ladrão entrou no local para furtar comida, com isso ele deixou o local totalmente bagunçado.

Ele teria entrado por uma das janelas que tem no cômodo, chegou a esquentar a comida no micro-ondas e deixou um pé do chinelo no local. A Polícia agora trabalha para identificar quem é o invasor da cozinha, a corregedoria vem apurando o acontecimento dentro da unidade.

Confira o vídeo: