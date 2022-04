Acusado de roubo de veículo é preso após perseguição e troca de tiros

Um homem de 24 anos foi preso após perseguição e troca de tiros com policiais da Operação São Gonçalo Presente na noite desta segunda-feira (11), na Rua Coronel Serrado, no Zé Garoto, em São Gonçalo.

De acordo com os agentes, eles estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma vítima. O homem informou que acabará de ter seu automóvel Jeep Renegade roubado por dois homens num Palio Weekend. Os agentes comunicaram o fato via rádio e um ‘cinturão de segurança’ foi aplicado no bairro.

Os militares localizaram os veículos, que empreenderam em fuga. Durante o cerco tático, os agentes conseguiram prender um dos suspeitos que dirigia o Palio. Com ele, segundo os policiais, foi apreendido um simulacro de pistola.

Outras equipes seguiram em perseguição ao Jeep. O motorista armado atirou contra os policiais e houve troca de tiros. O agressor conseguiu se evadir, abandonando o veículo Jeep Renegade que foi recuperado e levado à 73ª DP (Neves).

Na delegacia, o preso foi reconhecido por uma outra vítima que registrava o roubo de Jeep Compass. O acusado ficou preso e irá responder por roubo, tentativa de roubo e receptação. O Palio Weekend que figurava como produto de roubo também foi recuperado e apreendido.